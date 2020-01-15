У студентов ХПИ теперь есть электронные зачетки

В ХПИ внедрен новый формат зачетных книжек, для студентов I и V курсов университета разработаны персональные электронные кабинеты, пользователи уже могут оценить их удобство. Об этом сообщается на сайте вуза.

Помимо общей информации о студенте и данных электронной зачетной книжки, в электронном кабинете доступны такие сервисы, как рейтинг студентов по результатам сессии (для назначения стипендии), состояние академической задолженности за предыдущий период, расписание учебных занятий (в том числе, расписание работы всех спортивных секций), расписание экзаменационной сессии, учебный план (по семестрам), все данные об оплате обучения (для контрактников).

Также предусмотрена возможность загружать в кабинет электронную версию индивидуальной семестровой ведомости с последующей ее распечаткой (по желанию студента), а также, в перспективе, и других справок, выдаваемых деканатами.

Другие сервисы в настоящее время обозначены в кабинете, как неактивные. Все они будут активироваться по мере наполнения базы автоматизированной системы управления учебным процессом.

Среди них — объявления факультета (института, кафедры), график ликвидации академических задолженностей студента, новости пресс- центра университета, расписание консультаций преподавателей, выбор дисциплин свободного выбора, получения перечня вакансий от Центра карьеры.

Разработчик нового сервиса — Информационно-вычислительный центр НТУ «ХПИ», который действовал на основании решения Ученого совета вуза от 27 сентября 2019г.