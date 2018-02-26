У трамваев №5 и 8 временно изменился маршрут

26 февраля до 12:00 движение транспорта по улице Плехановской, на участке от Балашовского моста до улицы Полевой при движении в сторону улицы Державинской, ограничено.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

На этот период двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.

На время работ движение трамваев по улице Плехановской, от улицы Кошкина до улицы Молочной, запрещено.

Трамваи курсируют так:

- трамвай №5: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Полтавский Шлях - пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

- в обратном направлении: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова -пр. Московский - пл. Конституции - ул. Полтавский Шлях - разворотный круг «Южный вокзал»;

- трамвай №8: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

- в обратном направлении: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова -пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р».