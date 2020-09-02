У украинцев будут электронные трудовые книжки

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". За документ проголосовали 283 народных депутата.

"Проектом акта предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и некоторые другие законодательные акты", - говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект предлагает:

- установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. Все это время можно будет использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра;

- определить, что внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;

- установить, что после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись. В то же время законопроект предлагает обязать работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении;

- ввести возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. При этом, если лицом перенесло назначение пенсии и продолжило работать, размер его пенсия будет повышаться на 0,5-0,75%.

В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.