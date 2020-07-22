Самая большая ферма улиток Европы расположена под Харьковом

Фермер Валерий Игнатов показывает свой экзотический скот – средиземноморских улиток. Их два вида - максима и мюллер. Европейцы моллюсков употребляют тоннами, для украинцев это все еще деликатес, говорит Валерий.

ВАЛЕРИЙ ИГНАТОВ, директор фермы улиток:

Вот это, то что сидит у меня на руке, это ножка, она вкусненькая? Мясо очень вкусненькое, это нежнейший белок. Если сравнивать их с креветками, то на Украине уже все едят креветок и все привыкли, но сейчас мы пытаемся из украинцев сделать суперевропейцев и привить к потребелению улиток.

Моллюски у Игнатовых живут в деревянных поддонах - с травяной подстилкой и ежедневным душем, чтобы сохранить влагу. Днем улитки спят, а ближе к вечеру они просыпаются и хотят есть. Кормят их комбикормом, который рассеивают над каждым мини-домиком:

ДАРИНА ИГНАТОВА, совладелица фермы улиток:

У улитки рот маленький, но зубов у нее 15 тысяч штук, радула называется. И комбикорм она перетирает в еще более мелкую крошку - кормит- комбиркорм должен лечь тонкой вуалью на поддон.

Это сейчас в Игнатовых 30 гектаров земли, а четыре года назад был обычный дачный участок и амбициозные планы стать лучшими в Украине. Из трех соток они собирали тонну улиток, сейчас увеличили сбор моллюсков в пятьсот раз, приглашают молодых фермеров со всей Украины и организуют туры выходного дня для туристов.

АРТУР ТОВМАСЯН, председатель Харьковский районной государственной администрации:

Мы, администрация, готовы полностью идти на встречу таким людям, которые не боятся открывать что-то новое для Украины, в тоже время - мы украинцы сможем потреблять эти улитки, не уезжая за пределы нашей страны.

В улиток есть враги - мыши, кроты и птицы. С пернатыми на ферме борются, используя звукозапись голосов птиц.

Летом улитки набирают вес, ищут пару и откладывают икру. До товарного размера дорастают осенью, тогда их начинают сортировать. После сбора улиток промывают и отправляют в холодильники, рассказывает Игнатов:

ВАЛЕРИЙ ИГНАТОВ, директор фермы улиток:

Здесь только первый класс, мы взяли улитку максима это презентационная, в основном здесь улитка мюллер, которая готовится к отправке.

По подсчетам хозяев сейчас ферма насчитывает 150 000 000 жителей и Игнатовы планируют расширяться. Они надеются открыть на территории фермы маленький гастро-ресторан и стать местом, куда будут приезжать туристы не только из Украины, но из-за рубежа.