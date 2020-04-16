У военнослужащей Харьковского гарнизона ВСУ выявили коронавирус

COVID-19 обнаружили у работницы Харьковского гарнизона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.

По его словам, женщина чувствовала себя нехорошо и 13 апреля обратилась к врачу - с тех пор находится в самоизоляции дома.

Как сообщается на официальной странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook, работница "с 13.04.2020 в соответствии с рекомендациями семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом "ОРЗ". Ее состояние - удовлетворительное.