У военнослужащей Харьковского гарнизона ВСУ выявили коронавирус

16 апреля 2020 г. 17:05
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COVID-19 обнаружили у работницы Харьковского гарнизона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.

По его словам, женщина чувствовала себя нехорошо и 13 апреля обратилась к врачу - с тех пор находится в самоизоляции дома.

Как сообщается на официальной странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook, работница "с 13.04.2020 в соответствии с рекомендациями семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом "ОРЗ". Ее состояние - удовлетворительное.

 

 

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