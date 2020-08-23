У Юлии Тимошенко выявили коронавирус, она в тяжелом состоянии

23 августа 2020 г. 16:06
Источник: Корреспондент.net
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Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в воскресенье, 23 августа.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока.

Также в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.

Накануне СМИ сообщали также о том, что коронавирусом заразился глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш. Он ушел на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

 

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