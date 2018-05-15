У заболевшей ботулизмом женщины произошли осложнения состояния здоровья

Заболевшую ботулизмом жительницу Дергачей Харьковской области перевели из Областной клинической инфекционной больницы в кардиологическое отделение Областной клинической больницы - Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По информации специалистов лабораторного центра, пациентку перевели для дальнейшего лечения осложнений, связанных с действием ботулотоксина.

Напомним, 30 апреля в Харьковской области зарегистрировали первый в 2018 году случай ботулизма.