У заболевшей ботулизмом женщины произошли осложнения состояния здоровья

15 мая 2018 г. 13:54
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Заболевшую ботулизмом жительницу Дергачей Харьковской области  перевели из Областной клинической инфекционной больницы в кардиологическое отделение Областной  клинической больницы - Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По информации специалистов лабораторного центра, пациентку перевели для дальнейшего лечения осложнений, связанных с действием ботулотоксина.

Напомним, 30 апреля в Харьковской области зарегистрировали первый в 2018 году случай ботулизма.

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