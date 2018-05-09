У здания телеканала "Интер" Нацкорпус требует снять с эфира "антиукраинский контент"

09 мая 2018 г. 16:21
Источник: Интерфакс-Украина

Сегодня сторонники партии "Национальный корпус" и национальные дружины пришли к зданию телеканала «Интер».

"Требуем от руководства телеканала снять с вечернего эфира 9 мая пропагандистский, антиукраинский контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на какие-либо адекватные действия в ответ ", - сообщается на сайте "Национального корпуса".

Всего у здания телеканала находятся около 100 активистов. Они препятствуют входу в здание сотрудников телеканала, однако свободно выпускают работников ночной смены.

На стены здания телеканала националисты прикрепили наклейки "Интер, стань украинским".

Правопорядок в районе проведения акции обеспечивают около 80 полицейских.

Представители "Нацкорпуса" называют свою акцию бессрочной.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции Киева проинформировали, что под телеканалом "Интер" на ул.Дегтяревской проходит акция "Национального корпуса", к которой приобщились около 70 человек, участники акции расклеили листовки на фасаде здания.

"Полиция обеспечивает общественный порядок и своим присутствием обеспечивает охрану от радикальных и провокационных действий. Правоохранители будут реагировать на любые нарушения и действовать в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

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