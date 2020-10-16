У Зеленского разъяснили вопрос о каннабисе, который зададут украинцам 25 октября

В Офисе президента заявляют, что вопрос о легализации медицинского каннабиса появился в опросе от Зеленского, поскольку в препаратах на основе марихуаны нуждаются не менее двух миллионов украинцев.

Соответствуующее разъяснение опубликовано на сайте ОП.

«Применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний.

По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах», - сказано в сообщении.

«Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов», - отметили у Зеленского.

В Офисе президента также напомнили, что на сегодняшний день лечебные препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии, Литве и отметили, что в Верховной Раде уже пытались зарегистрировать соответствующие законопроекты об использовании медпрепаратов на основе каннабиса, которые, в частности, могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее для онкобольных.

Однако противники легализации каннабиса утверждают, что под видом медпрепаратов могут распространяться и наркотические вещества.

В ОПУ объяснили, что именно поэтому включили этот вопрос во всенародный опрос 25 октября.

«Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский предложил следующее четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли в тяжелых больных?», - пояснили в ОП.

При этом в ОП подчеркнули, что речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые систематические боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.