У женщины-псевдофермера отобрали 2 га сельхозземель под Харьковом

17 декабря 2018 г. 14:59
92 просмотра

Харьковский апелляционный суд своим решением вернул в собственность государства сельхозземли, которые новая владелица использовал не по целевому назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

2 га земли на территории Малиновского поселкового совета Чугуевского района распоряжением райгосадминистрации в 2007 году были переданы  в аренду для ведения личного фермерского хозяйства местной жительнице. 

В 2014 году на основании приказа Госземагентства земли перешли в собственность арендатора.

Однако вместо фермы женщина обустроила на участке два искусственных водоема. Кроме того, возле каждого из них были возведены незаконные постройки, а территория - ограждена забором.

Поскольку новая владелица в нарушение требований земельного законодательства самовольно изменила целевое назначение земель, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Первая судебная инстанция отказала в удовлетворении исковых требований прокуратуре, поэтому была подготовлена ​​апелляционная жалоба, которую суд второй инстанции рассмотрел и удовлетворил.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.