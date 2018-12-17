У женщины-псевдофермера отобрали 2 га сельхозземель под Харьковом

Харьковский апелляционный суд своим решением вернул в собственность государства сельхозземли, которые новая владелица использовал не по целевому назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

2 га земли на территории Малиновского поселкового совета Чугуевского района распоряжением райгосадминистрации в 2007 году были переданы в аренду для ведения личного фермерского хозяйства местной жительнице.

В 2014 году на основании приказа Госземагентства земли перешли в собственность арендатора.

Однако вместо фермы женщина обустроила на участке два искусственных водоема. Кроме того, возле каждого из них были возведены незаконные постройки, а территория - ограждена забором.

Поскольку новая владелица в нарушение требований земельного законодательства самовольно изменила целевое назначение земель, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Первая судебная инстанция отказала в удовлетворении исковых требований прокуратуре, поэтому была подготовлена ​​апелляционная жалоба, которую суд второй инстанции рассмотрел и удовлетворил.