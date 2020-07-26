У жителей восьми районов Харькова сегодня нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 107- а(п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 15-в (п. №4, стояк) до 20:00 26.07.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12- г(стояк) до 20:00 26.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Багратиона, 20 (п. №1) до 20:00 26.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк), ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк), ул. Китаенко, 8 (п. №8, стояк) до 20:00 26.07.20 г.

Основянский район:

ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 26.07.20 г.

Слободской район:

ул. Каштановая, 8 (п. №1), пер. Забайкальский, 5 (п. №2) до 20:00 26.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 84 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 12 к.2 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 27.07.20 г.

Шевченковский район:

пл. Павловская (Рози Люксембург ), 5 (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №6), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 51(п. №1, стояк) до 20:00 27.07.20 г.