У жителя Барвенково на приусадебном участке нашли почти 200 кустов конопли: мужчине грозит тюрьма

У жителя Барвенковского района Харьковщины полицейские изъяли почти 200 кустов конопли с приусадебного участка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

12 сентября полицейские обнаружили на приусадебном участке домовладения 43-летнего жителя Барвенково 198 кустов конопли.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.