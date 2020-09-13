У жителя Барвенково на приусадебном участке нашли почти 200 кустов конопли: мужчине грозит тюрьма

13 сентября 2020 г. 10:42
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У жителя Барвенковского района Харьковщины полицейские изъяли почти 200 кустов конопли с приусадебного участка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

12 сентября полицейские обнаружили на приусадебном участке домовладения 43-летнего жителя Барвенково 198 кустов конопли.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование. 

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. 

 

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