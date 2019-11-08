У жителя Харьковщины дома нашли 3 килограмма конопли

08 ноября 2019 г. 18:25
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У жителя одного из районов Харьковской области работники полиции нашли дома около 3 килограммов конопли.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители провели обыск в доме 38-летнего мужчины. В ходе обыска было изъято около 3 килограммов вещества растительного происхождения, внешне похожего на коноплю. 

Изъятые вещества направлены на исследование.

8 ноября работники полиции сообщили 38-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

 

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