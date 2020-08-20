У жителя Харьковщины дома нашли наркотики: изъято почти 4 кг маковой соломки и каннабис

20 августа 2020 г. 12:44
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В Харьковской области 43-летний житель поселка Двуречная хранил у себя дома наркотические вещества в ассортименте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

19 августа в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, у мужчины в домовладении провели обыск по решению суда.

При обыске в летней кухне и в доме правоохранители обнаружили и изъяли три пакета маковой соломки весом около 4 килограммов, сухие ветви каннабиса, измельченный и обработанный ацетоном мак, два бумажных свертка с каннабисом, полимерные бутылки, четыре медицинских шприца с неизвестным веществом коричневого цвета, кофемолку с остатками измельченного вещества зеленого цвета, по внешним признакам похожим на каннабис, полимерную бутылку с жидкостью коричневого цвета с резким запахом растворителя, устройство для курения каннабиса, внутри которого имелись наслоения темного цвета с резким запахом.

По словам правонарушителя, наркотики он хранил для собственного употребления.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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