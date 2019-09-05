 

У жителя Харьковщины изъяли около 3 килограммов конопли

05 сентября 2019 г. 16:34
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У жителя Зачепиловского района Харьковщины полицейские изъяли около 3 килограммов конопли.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, разоблачили злоумышленника правоохранители во время профилактической отработки территории района. 

В ходе обыска домовладения 26-летнего жителя села Руновщина полицейские обнаружили и изъяли около трех килограммов сухого измельченного вещества зеленого цвета со специфическим запахом конопли. По словам правонарушителя, наркорастения он хранил для собственного употребления. 

Изъятое направлено на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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