У жителя Харьковщины нашли более двухсот кустов конопли и почти 5 кг нарковеществ: мужчине сообщили о подозрении

На Харьковщине следователи сообщили о подозрении мужчине, который выращивал наркорастения в своем домовладении, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.

Его подозревают в незаконном производстве, изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта и посевах и выращивании снотворного мака или конопли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 8 сентября полицейские провели обыск по месту жительства 36-летнего жителя села Борисовка.

Правоохранители изъяли в ходе обыска 205 кустов конопли, которые росли на огороде частного домовладения мужчины. В самом же доме правоохранители обнаружили 24 свертка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, а в гараже - 119 высушенных наркорастений, обрезанную пластиковую бутылку с наслоением темного цвета и головки мака.

По словам подозреваемого, наркорастения он выращивал для собственного употребления и цели сбыта не имел.

Вещественные доказательства направлены на исследование. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых веществ к наркотическим средствам.

Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.