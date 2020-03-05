У жителя Харьковщины нашли гранаты

05 марта 2020 г. 10:32
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В Харьковской области правоохранители обнаружили у 47-летнего жителя Двуречанского района 4 гранаты «РГД-5» и 4 запала »УЗРГМ-2». 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпасов.

 

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