У жителя Харьковщины в доме нашли гранату

46-летний житель Боровского района Харьковской области хранил дома боеприпас.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о том, что житель села Богуславка хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.
Во время обыска в домовладении у мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату и запал к ней.
Мужчина пояснил правоохранителям, что нашел боеприпас вблизи железнодорожной станции в родном селе.
Мужчина спрятал гранату у себя в квартире, чтобы в дальнейшем сдать ее на металлолом.
Изъятый боеприпас правоохранители направили на экспертное исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.