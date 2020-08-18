В двух районах Харьковщины выявили плантации конопли

18 августа 2020 г. 11:30
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В двух районах Харьковской области правоохранители выявили плантации наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в Купянском районе 42-летний житель села Осиново выращивал наркосодержащие растения на территории своего домовладения. 

17 августа полицейские проводили обыск в его домовладении в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

На придомовой территории полицейские обнаружили и изъяли 154 растения конопли, а в хозяйственном помещении обнаружили около 300 граммов наркозелья в высушенном состоянии.

Все обнаруженное изъяли и направили на экспертное исследование. 

Теперь правонарушителю грозит до 3 лет ограничения свободы. 

Также полицейские обнаружили плантацию наркорастений в Змиевском районе.

Там на приусадебном участке двое товарищей, 33- и 40-летний жители Шахтерска Донецкой области, выращивали более 320 кустов конопли. 

Злоумышленников разоблачили 17 августа и задержали.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. 

 

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