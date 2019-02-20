У жителя Харьковской области дома нашли гранату со взрывателем

20 февраля 2019 г. 12:06
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Гранату «Ф-1» с подрывателем «УЗРГМ» хранил у себя дома 31-летний житель Зачепиловского района. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило заявление от мужчины о том, что его знакомый у себя дома хранит боеприпас.

Во время обыска квартиры 31-летнего мужчины полицейские обнаружили гранату и взрыватель. 

Хозяин жилья пояснил, что данные предметы нашел на окраине села.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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