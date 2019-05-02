У жителя Харьковской области дома нашли наркотики

У жителя поселка Боровая Харьковской области правоохранители обнаружили вероятные наркотики с самодельным устройством для их употребления.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе обыска домовладения 41-летнего мужчины полицейские обнаружили измельченное вещество растительного происхождения и растения в высушенном состоянии, похожее на коноплю.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.