У жителя Харьковской области изъяли наркотики

У жителя Красноградского района полицейские изъяли наркотические вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска в рамках открытого уголовного производства работники полиции обнаружили в домохозяйстве 37-летнего мужчины пластиковые бутылки с веществом бурого цвета, медицинские шприцы и пакеты, в которых находились семена мака.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.