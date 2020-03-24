У жителя Харьковской области изъяли наркотики

24 марта 2020 г. 14:00
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У жителя Красноградского района полицейские изъяли наркотические вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска в рамках открытого уголовного производства работники полиции обнаружили в домохозяйстве 37-летнего мужчины пластиковые бутылки с веществом бурого цвета, медицинские шприцы и пакеты, в которых находились семена мака.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. 

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжается. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. 

 

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