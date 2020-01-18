У жителя Харьковской области нашли около полкилограмма конопли

В Харьковской области 53-летний житель поселка Рогань хранил около полкилограмма наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обнаружили запрещенные вещества правоохранители в ходе санкционированного обыска дома мужчины, который проводился 17 января в рамках уголовного производства.

Всего было обнаружено и изъято около 500 граммов каннабиса частично в измельченном виде и частично в виде высушенных листьев.

Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает цель хранения наркотического средства и преступные связи мужчины, которому согласно санкции данной статьи грозит до 3 лет лишения свободы.