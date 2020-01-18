У жителя Харьковской области нашли около полкилограмма конопли

18 января 2020 г. 18:15

В Харьковской области 53-летний житель поселка Рогань хранил около полкилограмма наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обнаружили запрещенные вещества правоохранители в ходе санкционированного обыска дома мужчины, который проводился 17 января в рамках уголовного производства. 

Всего было обнаружено и изъято около 500 граммов каннабиса частично в измельченном виде и частично в виде высушенных листьев. 

Все изъятое направлено на экспертное исследование. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полиция устанавливает цель хранения наркотического средства и преступные связи мужчины, которому согласно санкции данной статьи грозит до 3 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.