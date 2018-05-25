У жителя Харьковской области выявили арсенал оружия и боеприпасов

25 мая 2018 г. 12:08
50 просмотров

Правоохранители Харьковской области получили информацию о том, что 56-летний житель села Ольховатка Великобурлукского района хранит у себя дома оружие времен Второй Мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска квартиры у мужчины полицейские обнаружили и изъяли нарезную винтовку Мосина времен Второй Мировой войны, 4 корпуса гранаты «Ф-1», 12 запалов к гранатам, штык-нож, самодельную малокалиберную винтовку и магазин к пулемету.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю закона грозит наказание -  до 7 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.