У жителя Харьковской области выявили арсенал оружия и боеприпасов

Правоохранители Харьковской области получили информацию о том, что 56-летний житель села Ольховатка Великобурлукского района хранит у себя дома оружие времен Второй Мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска квартиры у мужчины полицейские обнаружили и изъяли нарезную винтовку Мосина времен Второй Мировой войны, 4 корпуса гранаты «Ф-1», 12 запалов к гранатам, штык-нож, самодельную малокалиберную винтовку и магазин к пулемету.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю закона грозит наказание - до 7 лет лишения свободы.