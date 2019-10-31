У жителя Изюма в электричке грабитель отобрал более 11 тысяч гривен

31 октября 2019 г. 17:50

В электричке сообщением «Изюм - Левада - Харьков» ограбили мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 октября в полицию Изюма поступило сообщение от 43-летнего местного жителя. 

Пострадавший заявил, что во время движения электропоезда неизвестный силой отобрал у него пакет с телефонами и деньгами. 

После этого злоумышленник скрылся. 

Полицейские выяснили обстоятельства преступления и составили портрет нападавшего и установили личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 21-летний житель Балаклейского района.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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