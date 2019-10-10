У жителя Лозовского района в доме нашли запасы конопли: изъято 5 килограмм

В Лозовском районе области у 35-летнего местного жителя дома правоохранители обнаружили около 5 килограмм высушенного каннабиса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские обнаружили наркорастения на чердаке сарая, где злоумышленник хранил их.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, полицейские изъяли обнаруженные растения и направили на экспертное исследование.

Сейчас правоохранители устанавливают цель хранения наркотического средства и преступные связи злоумышленника.