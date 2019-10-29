 

У жителя области обнаружили небольшой арсенал самодельного оружия

29 октября 2019 г. 11:11
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, в дом 67-летнего жителя села Хрущевая Никитовка Богодуховского района правоохранителей привела информация о возможном хранении мужчиной запрещенных предметов.

Во время санкционированного обыска в доме пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли четыре предмета, внешне похожие на самодельные устройства для стрельбы. Также из дома изъято 87 патронов различного калибра и около 150 грамм пороха.

Вырученные вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 

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