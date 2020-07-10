«Убери ноги, а то переломаю!» Как охрана Московского электродепо в Харькове пообщалась с журналистами (видео)

«Убери ноги, а то переломаю!», - именно так сегодня охрана Московского электродепо общалась с журналистами.

На станции метро "Московский проспект" сегодня утром собрались машинисты составов харьковского метрополитена.

Люди собрались из-за долгов по зарплате. По их словам, срок задолженности перед машинистами и другими работниками метрополитена достигает нескольких месяцев, при этом некоторых отправляют в отпуск за свой счет.

Всего на собрание пришли около полусотни работников метрополитена.

Как рассказали собравшиеся, по данному поводу они решили обратиться с письмом к гендиректору метрополитена Вячеславу Стаматину.

По словам присутствующих, в данный момент на весь коллектив работников метрополитена «идёт сильнейшее давление».

Сейчас собрание продолжается.

Позже руководство пригласило машинистов в здание Московского электродепо, журналистов внутрь не пустили. К ним из руководства никто не вышел, а пресс-служба и вовсе сначала сбрасывала звонки, а потом отключила телефон.