Убили полевого командира "ДНР" "Мамая"

В боях на Донбассе был убит полевой командир "ДНР" Олег "Мамай" Мамиев, который командовал батальоном боевиков "Пятнашка".

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на паблики боевиков.

Российский писатель Захар Прилепин, который участвует в войне против Украины, сообщил в фейсбуке, что Мамай погиб от взрыва гранаты из АГС. По его словам, это произошло в промзоне Авдеевки.

Мамиев приехал на Донбасс из Осетии в 2014 году.

Воевал в подразделении боевиков "Восток", позже возглавил бригаду "Пятнашка".

Напомним, в феврале 2017 года в Донецкой области был убит командир НВФ "Сомали" Михаил Толстых (он же Гиви), а октябре 2016 года взорвали другого распиаренного российскими СМИ боевика - Арсена Павлова, известного как "Моторола".