"Убийц детей не меняем!" В Харькове требуют не менять обвиняемых в теракте у Дворца Спорта

По словам адвоката потерпевших Олега Головкова, до объявления приговора осталось несколько заседаний. Представитель потерпевших, родственники убитых и участники акции считают, что обмен поможет обвиняемым избежать наказания.

Поэтому у ХОГА собралось несколько сотен людей, и у них одно общее заявление - исключить из списков фигурантов дела о теракте возле дворца Спорта:

ВАДИМ ПОЗДНЯКОВ, участник акции

Якщо ми зараз їх відпустимо, це буде для ФСБ такий заклик: «підривайте їх, ми вас обміняємо! Підривайте в Харкові, Києві, Тернополі, будуть вибухи ще»!Тому їх не мають відпустити, вони мають отримати довічні терміни ув»язення

Слухи о возможном включении обвиняемых ходят не первый месяц. Защита этого не исключала, но и не подтверждала. Представитель потерпевших Олег Головков выступает против обмена обвиняемых до вынесения приговора. Говорит, что если это произойдет, они будут продолжать бороться.

ОЛЕГ ГОЛОВКОВ, адвокат потерпевших

Мы категорично против их обмена вообще, вне зависимости будут они осуждены или не будут осуждены. Но отдать человека, содержащегося под стражей, под судом в другую страну –это просто преступление должностных лиц государства, и я думаю, что на это не пойдут!!

Один из пострадавших - Андрей Дидик, сын которого погиб во время теракта, категорически против обмена вообще. Андрей считает, что если обвиняемые после пяти лет слушания дела выйдут из суда без приговора и окажутся в России, они смогут обращаться с исками к Украине в ЕСПЧ о нарушении государством обязательств перед гражданами, и шанс выиграть у них есть:

АНДРЕЙ ДИДИК, отец погибшего Даниила Дидика

Это люди, которые не раскаиваются, это люди, которые за деньги через короткое время опять сделают тоже самое, и не факт , что на территории нашего государства

На акции в Харькове участники собирали подписи под обращении к Президенту Украины.

Завтра в 11:00 во Фрунзенском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о теракте возле Дворца Спорта.