Убийства инкассаторов: спецгруппа следователей достигла того же результата, - полиция

В ГУ НП Харьковской области признали, что, несмотря на активную работу и специально созданную группу по расследованию убийств инкассаторов в Харьковской области результат расследования тот же – подозреваемых как не было, так и нет.

Всего с 2001 года произошло 7 нападений, погибло 17 человек.

Нападавших не только видели очевидцы, но есть даже видео преступника, но всякий раз полиция не может поймать преступников ни по горячим следам, ни позже.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области