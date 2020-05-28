Убийство 13-летней девочки под Харьковом: адвокат подозреваемой просит изменить ей меру пресечения

В Харькове сегодня суд рассматривает апелляцию на меру пресечения, которую пытается обжаловать Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве собственной дочери.

Из-за карантина в зал судебных заседаний журналистов не пустили.

Адвокат женщины требует изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Говорит, что прямых доказательств вины женщины нет, и следствие их до сих пор не предоставило. К тому же подозреваемая своей вины не признает.

Защитник считает, что содержание под стражей же исключительной мерой пресечения.

Прокуратура по данному вопросу выступает против. Перед судом было доказано наличие рисков по сь.177 КПК в части необходимости содержания под стражей.

Сегодня в суде женщины нет, поэтому решение будут принимать без нее.

Напомним, Татьяну Пьянову, которая находится в СИЗО уже четыре недели, 30 апреля задержали на улице в Харькове. Она была голая и с пакетом в руках, в котором лежала детская голова. За несколько часов в полицию обратился мужчина, который рассказал, что утром обнаружил обезглавленное тело племянницы .

Поскольку женщина вела себя неадекватно, не могла объяснить, как оказалась на улице без одежды и откуда у нее голова дочери, ей назначили психиатрическую экспертизу.

Пьянову отправили на два месяца за решетку без права на залог. Однако адвокаты женщины подали апелляцию - требуют для своей подзащитной круглосуточного домашнего ареста.

Выводы экспертизы врачи пока не обнародовали.

Как сообщили в пресс-службе Апелляционного суда, после удаления в совещательную комнату коллегия судей под председательством судьи Кружилиной Елены приняла решение: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции оставить без изменений.