Убийство 13-летней девочки под Харьковом: мать ребенка пройдет психиатрическую экспертизу (видео)

01 мая 2020 г. 14:50
Источник: УНИАН
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Женщине, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери в селе под Харьковом, проведут психиатрическую экспертизу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Установлено, что до этого на учете она не состояла.

Если 38-летнюю Татьяну Пьянову признают вменяемой, то ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, как сообщалось, накануне суд избрал ей меру пресечения – 2 месяца ареста без права на залог.

В зале суда подозреваемая была босая, без одежды, лишь закутанная в простыню, на коленях – царапины, потому что во время задержания она пыталась бежать.

На заседании женщина ругалась, перебивала судью, поэтому пришлось ее вывести.

Напомним, жуткая история с убийством ребенка всколыхнула Харьков накануне утром.

Утром посреди улицы Полтавский Шлях на Залютино патрульные задержали обнаженную женщину.

В руках она держала нож и пакет. Там правоохранители обнаружили голову ее 13-летней дочери.

Соседи женщины потрясены, они говорят, что Татьяна иногда бывала агрессивной, но дочку свою любила.
 

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