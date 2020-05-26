Убийство 13-летней девочки под Харьковом: в полиции раскрыли детали

Правоохранители раскрыли детали страшного убийства 13-летней девочки под Харьковом, Кристины Пьяновой.

Напомним, ее мать Татьяну задержали обнаженной на дороге с пакетом, в котором была отрезанная голова дочери.

Сейчас она - главная подозреваемая в жутком убийстве собственного ребенка.

Как выяснилось, Кристина погибла от ножевых ранений, которых было всего 70. 25 ударов нанесли по голове девочки, а 50 - по ее туловищу. Об этом рассказал полицейский в эфире программы "Говорит Украина".

Также в передаче сообщили, что Татьяна Пьянова очень ревновала свою дочь к отцу, который оставил семью давно и не жил с ними.

Сейчас 38-летняя Татьяна Пьянова находится в СИЗО и ожидает проведения психологической экспертизы.

При задержании она вела себя неадекватно, бросалась на полицейских и говорила, что ее дочь зовут не Кристина, а Ева. Родные женщины сообщают, что они замечали странности со стороны родственницы уже давно. Соседи семьи также рассказали о странностях женщины.

Татьяне все же избрали меру пресечения — ее на два месяца отправили в следственный изолятор, хотя защита просила для нее домашнего ареста.

Ни ребенок, ни мать также не состояли ни на каком учете. Кроме того, в полицию не поступало ни одного заявления по факту семейного насилия.

Отметим, в полиции говорят, что в момент случившегося Татьяна Пьянова не находилась под воздействием алкоголя и наркотических веществ.