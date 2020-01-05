Убийство 26-летнего парня в Каховке: ГБР открыло дело в отношении полицейского

05 января 2020 г. 21:00
Источник: УНИАН
32 просмотра

Начато расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Как сообщалось, в Каховке на Херсонщине десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины.

Таким образом они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь. Вскоре глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования. А в полиции заявили о повторной судебно-медицинской экспертизе тела убитого по требованию его родственников.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.