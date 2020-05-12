Убийство девочки под Харьковом: подозреваемая нанесла ей 20 ударов ножом - следствие

12 мая 2020 г. 15:00
Источник: ТСН.ua

Жительница села Подворки под Харьковом Татьяна Пьянова, подозреваемая в жестокой расправе над своей 13-летней дочерью, нанесла девочке не менее 20 ударов ножом.

Об этом свидетельствуют материалы следствия по резонансному убийству, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

Как указывается в материалах дела, в ночь с 29 на 30 апреля, находясь по своему месту жительства вместе с малолетней дочерью, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с преступным умыслом, направленным на лишение жизни малолетней девочки с особой жестокостью, предвидя реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшей, которые находятся в причинной связи с деянием, а также желая их наступления, подозреваемая причинила не менее 20 ударов ножом по голове и по лицу потерпевшей, осознавая при этом, что причиненные телесные повреждения наносили потерпевшей большие страдания.

Согласно материалам, от полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте, а подозреваемая, отделив ножом ее голову от тела и положив ее в полимерный пакет, оставила место совершения преступления и пошла в направлении Харькова, где и была обнаружена сотрудниками Национальной полиции .

Напомним, в четверг, 30 апреля, около 6 утра на окраине Харькова заметили обнаженную  окровавленную женщину. Она находилась в неадекватном состоянии, была с ножом и пакетом, в котором оказалась человеческая голова . Патрульные полицейские, которые задерживали жительницу поселка Подворки, рассказали, что когда приехали на место происшествия, женщина бросалась на них и пыталась убежать .

Через несколько часов в полицию обратился мужчина, который сообщил, что живет вместе с сестрой и ее 13-летней дочерью, и сегодня утром он обнаружил обезглавленное тело племянницы.

Женщину отправили на два месяца за решетку без права на залог. Однако адвокаты Пьяновой подали апелляцию, в которой требуют для своей подзащитной круглосуточного домашнего ареста.

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