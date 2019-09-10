 

Убийство крымскотатарского активиста Аметова раскрыто: подозреваемые объявлены в розыск

10 сентября 2019 г. 15:50
Источник: Левый берег
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Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск троих подозреваемых.

Их зовут Евгений Скрыпник, Александр Баглюк и Александр Руденко, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Установлено, что 3 марта 2014 года на площади у Совета Министров АР Крым в Симферополе трое мужчин в камуфляжной форме похитили Аметова, который проводил одиночный пикет против оккупации полуострова. 15 марта 2014 года его тело было обнаружено в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района Крыма.

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также троих человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади Совета министров. Ими оказались двое бойцов "самообороны Крыма" 1975 и 1986 годов рождения, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 года рождения", - сообщили в МВД.

Также установлено, что Скрипник после совершения преступления покинул территорию Крыма и участвовал в боевых действиях на Донбассе, где 27 апреля 2014 года в Горловке организовал похищение троих офицеров спецподразделения Службы безопасности "Альфа".

На данный момент указанным лицам заочно сообщено о подозрении. Также получены соответствующие санкции суда для их задержания.

 

Видео: 

Кримські поліцейські оголосили в розшук осіб, які в 2014 році викрали Героя України Решата Аметова

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