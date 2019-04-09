Убийство мужчины на ХТЗ: подозреваемые задержаны

09 апреля 2019 г. 12:30
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Ранее сообщалось, что накануне, 7 апреля около 8 часов утра, на улице Луи Пастера возле гаражей обнаружили тело 60-летнего избитого мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в совершении  убийства полицейские разоблачили и задержали двух мужчин, 1978 и 1983 рождения. 

Как установлено, в ходе внезапной ссоры они на улице руками и ногами избили потерпевшего.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. 

 

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