Убийство шансонье Михаила Круга в Твери раскрыто

Член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга», - говорится в сообщении.

По словам Агеева, убийство певца не планировалось. По указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как «Лом», погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга и похитить антиквариат и ценности.

«По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», - говорится в сообщении. Однако Михаил Круг с семьей оказался дома.

«Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа», - рассказали в СКР.

После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись, а певец умер в больнице Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота. Также сообщается, что Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По его словам, мотивов убийства Веселова стала месть.

«Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области», - говорится в сообщении. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Напомним, Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, смертельно ранив артиста. 6 августа 2019 года отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме Михаила Круга и признался в убийстве артиста.

Справка: Михаил Круг - русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.