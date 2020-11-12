Убийство в ресторане на улице Ярослава Мудрого: в деле появился подозреваемый

Харьковские правоохранители установили обстоятельства убийства, которое произошло в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого ночью 1 ноября.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) сообщено 32-летнему мужчине.

Досудебным расследованием установлено, что 1 ноября 2020 ранее судимый мужчина отдыхал в ресторане, когда в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет.

Мужчина с пистолетом подошел к отдыхающему и совершил 9 выстрелов, ранив его. Защищая себя, пострадавший бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими посетителями, начал наносить удары по телу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападавщего пистолет.

Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и никаких противоправных действий совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по ногам нападающего, нанеся тому колото-резаные ранения. В результате острой кровопотери стрелок умер.

«Таким образом, трое неустановленных в ходе следствия лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому беспрепятственно нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть», – отметили в местной прокуратуре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

