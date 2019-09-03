Убийство женщины в Лозовой: следствие выяснило мотив преступления

Как сообщалось, в Лозовой на свалке было найдено тело 40-летней местной жительницы с перерезанным горлом.

Менее чем за сутки полицейские установили причастность к совершению преступления 54-летнего мужчину и задержали его.

Напомним, информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи на свалке в городе Лозовая поступила в полиции 2 сентября около 6:40.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в совершении преступления разоблачили 54-летнего ранее судимого за хулиганство жителя Лозовой.

Его задержали. Задержанный рассказал, что 2 сентября около полуночи он со своей знакомой употреблял спиртные напитки в местном кафе. Через некоторое время они покинули заведение и пошли по улицам в микрорайон. Во время разговора между мужчиной и его спутницей возник конфликт, в ходе которого женщина начала оскорблять его, говорила, что он недостаточно обеспечен материально. Ее слова задели мужчину, и когда они зашли во дворы домов, он достал нож и перерезал горло женщине. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер. Уже на свалке работник коммунального предприятия заметил тело человека и сообщил в полицию.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Следователями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.