Уборка снега в городе: по улице Космической закрыт проезд

Сегодня, 7 марта, с 6:00 запрещено движение транспорта по улице Космической, на участке от проспекта Науки до улицы Клочковской, сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, ограничение движения связано с уборкой и вывозом снега.

На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.

Как сообщили в Харьковском городском совете, 1745 дворовых рабочих приводят в порядок придомовые территории жилых домов.

Также в очистке дворов от снега задействовано 66 единиц техники и 21 средство малой механизации.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 79 т соли и 47 кубометров песчано-солевой смеси.

С улиц Харькова коммунальщики вывезли более 4900 куб. м снега и наледи.