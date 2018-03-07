Уборка снега в городе: по улице Космической закрыт проезд

07 марта 2018 г. 12:33
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Сегодня, 7 марта, с 6:00 запрещено движение транспорта по улице Космической, на участке от проспекта Науки до улицы Клочковской, сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, ограничение движения связано с уборкой и вывозом снега. 

На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.

Как сообщили в Харьковском городском совете, 1745 дворовых рабочих  приводят в порядок придомовые территории жилых домов.

Также в очистке дворов от снега задействовано 66 единиц техники и 21 средство малой механизации.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 79 т соли и 47 кубометров песчано-солевой смеси.

С улиц Харькова коммунальщики вывезли  более 4900 куб. м снега и наледи.

 

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