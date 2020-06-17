Убытки более миллиона гривен. Двум должностным лицам ГП «Завод «Электротяжмаш» сообщено о подозрении

Силовики провели обыски в рамках уголовного производства, ведь, по словам представителя облпрокуратуры, стало известно, что между «Электротяжмашем» и предприятием, расположенным в Лондоне, был заключен договор на поставку оборудования, но в итоге товар, как оказалось, продавали по низкой цене в Россию, а именно Брянскому машиностроительному заводу, рассказывает Чубенко. Общая сумма убытков уже почти 1 млн 200 тыс. грн. Прокуратура после обысков сразу же сообщила о подозрении двум должностным лицам госпредприятия.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Директору було повідомлено за частиною 4 статті 191 КК України - це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а представнику вищого керівництва цього підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - це службова недбалість.

По словам представителя облпрокуратуры, все происходило с декабря 2019 по апрель текущего года. За это время предприятие, зная, что продает товар по цене ниже себестоимости, успело отгрузить четыре единицы тягового агрегата фактически в обход санкций.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Наразі органами слідства вивчається саме розтрата державного майна під час цих оборудок. Щодо того, чи мало право це державне підприємство направляти товар до Росії чи не мало на це право, то це буде вивчатись досудовим розлідуванням. Якщо в цьому буде виявлено окремі порушення, то буде повідомлено про підозру відповідних осіб, які приймали це рішення.

Далее, по информации прокуратуры, подозреваемым будет избираться мера пресечения в судебном порядке и служители Фемиды будут решать вопрос об отстранении мужчин от занимаемых должностей.