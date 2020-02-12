Убытки харьковской подземки продолжают увеличиваться

В 2019 году убытки харьковского метрополитена составили 266,8 миллионов гривен. Об этом информирует «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Открытые данные Харькова».

В феврале 2018 года стоимость проезда в метро увеличилась с четырех до пяти гривен, то есть на 25%. За год предприятие потеряло 131,1 миллиона гривен. В феврале 2019 года, проезд подорожал с пяти до восьми гривен, то есть на 60%. При этом убытки метрополитена увеличились вдвое.

За первый квартал 2019 года убыток предприятия составил 46,9 миллиона. За первое полугодие — 54,1 миллиона, а за девять месяцев — 169,6 миллиона гривен. В октябре на сессии горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес объяснил убыточность метро тем, что перед подорожанием пассажиры пополнили проездные карты на большие суммы и долго ездили по старому тарифу.

«Потому что вы много билетов выкупили! Когда мы это разрешили, пополнять карточки, много пополнили карточки. Из-за этого выросли убытки. Это все из-за этих карточек», — сказал он.

По данным КП «Харьковский метрополитен», из-за пополнения карт до подорожания предприятие недополучило 84,4 миллиона гривен. При этом после роста тарифа до 30 июня КП планировало получить 131,17 миллиона гривен. Однако реальная сумма доходов превысила ожидаемую — 204,8 миллиона гривен.

В конце прошлого года антикоррупционными сообщали, что метрополитен переплатил почти 6 миллионов гривен только за рельсы (по сравнению с Киевом). Также, предприятие в четыре раза занижает доходы от рекламной деятельности. Такой вывод сделала Госпотребслужба после проведения финансового аудита КП.