Убытки на 100 тысяч гривен: руководство харьковской колонии подозревают в служебной халатности на закупках для осужденных

26 ноября 2020 г. 16:15
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В Харькове правоохранители сообщили одному из руководителей Качановской исправительной колонии № 54 о подозрении по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины) на закупках для осужденных.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2017 года один из руководителей государственного учреждения «Качановская исправительная колония № 54» подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10000 кг сахара-песка и 680 кг мыла. 

По данным следствия, закупку учреждение проводило у общества с ограниченной ответственностью по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам по сравнению с производителями и официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины.

«Вследствие служебной халатности указанного лица государственным интересам в лице ГУ «Качановская исправительная колония № 54» нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 100 тысяч гривен», - рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет .
 

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