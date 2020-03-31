Учащиеся 4-х и 9-х классов не будут проходить итоговую аттестацию

Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отметили в Департаменте образования, соответствующий Приказ №463 «Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования, в 2019/2020 учебном году» обнародован Министерством образования и науки Украины.

В то же время в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине стартует проект «Всеукраинская школа онлайн».

Для украинских школьников запишут видео-уроки, которые будут транслировать в соцсетях и на телеканалах. За каждым классом закрепят один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появятся в ближайшее время.

«В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5-го по 11-й классы. По сбалансированной программе Министерства образования и науки преподается 11 предметов. Учиться дистанционно школьники смогут на «Facebook» и «Youtube», - сообщил Владимир Зеленский.

Отметим, на сайте МОН сообщается, что существует два сценария продолжительности учебного года на случай продления карантина.

15 апреля будет обнародовано онлайн-пробное ВНО с пояснениями. Участники смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь. Однако накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена возможность составить пробное тестирование очно.

Дата проведения пробного и основного ВНО зависит от срока карантина.