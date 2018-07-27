Участница смертельного ДТП на Сумской Зайцева прогуливала занятия в автошколе - полиция

27 июля 2018 г. 13:16
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Стало известно, что подозреваемая по делу о смертельном ДТП на Сумской Елена Зайцева пропускала занятия в автошколе, которая впоследствии выдала ей водительские права.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

В ходе расследования при проверке деятельности автошколы правоохранители выявили факты пропуска занятий учениками группы, в которой училась Зайцева.

Также правоохранители установили неопровержимые факты пропуска занятий самой Зайцевой.

Как рассказали правоохранители, сейчас проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 367 УК (служебная халатность) с целью установления нарушений служебной деятельности, а также лишения государственной аккредитации указанной автошколы.

Следствие продолжается.

 

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