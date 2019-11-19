Участник перестрелки на Клочковской пешком перебрался в Россию

Один из участников перестрелки возле харьковского супермаркета, вероятный подельник стрелка, скрылся на территории РФ. Об этом говорится в материалах дела, которые опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Перестрелка возле супермаркета «Восторг» на улице Клочковской случилась 25 октября. В результате были ранены двое мужчин, оба – криминальные авторитеты. Один из них – Владимир Борог по кличке «Тайсон» умер в карете скорой помощи. Второй – Георгий Исаков – получил серьезное ранение. Его уже прооперировали, сейчас он в больнице под охраной.

Стрелок – уроженец Горловки Алексей Титов – после произошедшего пытался сбежать от копов, однако погиб возле Южного вокзала. У мужчины в руках взорвалась граната без чеки.

Полиция открыла уголовное производство по статьям 15, 115 (покушение на убийство), 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

Во время расследования силовики нашли на даче в Русской Лозовой, которая принадлежала Титову, огромный склад оружия (автоматы, пулеметы, пистолеты и патроны к ним, ручные и подствольные гранатометы, карабин с оптическим прицелом, обрез, глушители, тротиловые шашки).

Этот арсенал киллера был назван самым большим в Украине.

Силовики также выяснили, что гранаты, найденные возле тела Титова на Южном вокзале, могли принадлежать его знакомому (сверстник киллера, также уроженец Горловки). Имя его суд не указывает.

По оперативной информации, мужчины были знакомы с детства. А в последнее время фигурант часто бывал возле дачи, где впоследствии выявили склад оружия.

Однако в реестре судебных решений значится, что 27 октября вероятный подельник киллера пешком пересек границу с Россией и в Украину не возвращался.

В его доме копы устроили обыски и нашли винтовки Winchecter, «травматы», более 200 патронов и три мобильных телефона.