Участникам массовых разборок на Барабашово сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 56 лицам-участникам конфликта на «Барабашово» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

27 февраля на территории ТЦ «Барабашово» состоялись массовые беспорядки с участием представителей ТЦ «Барабашово» и лиц, которые пытались принять меры по демонтажу въездной арки к торговому центру. Участники схватки применили оружие, пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку.

В тот же день по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 55 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках. У задержанных изъято 7 травматических пистолетов «Stalker», «Retay», «EKOL» «ФОРТ-12 РМ» и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль. Всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.

Установливаюися все лица с обеих сторон конфликта, которые принимали активное участие в массовых беспорядках.

Вчера, 28 февраля, еще одному участнику массовых беспорядков сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины. В ближайшее время Киевским районным судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также установлено других лиц, участвовавших в схватке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.