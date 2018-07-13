Участнику ДТП, в котором погибли два байкера, избрали меру пресечения

Участнику ДТП на улице Мира в Харькове, в котором погибли два байкера - водителю авто Nissan Qashqai избрали меру пресечения.

Киевский районный суд взял его под стражу без возможности внесения залога на два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось ранеее, 10 июля вечером на улице Мира столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki, в результате чего один из мотоциклистов погиб на месте, другой - в автомобиле "скорой".

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.